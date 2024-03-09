Як швидше засинати: топ-3 дієвих лайфхаки для покращення сну

Якість сну має величезний вплив на наше самопочуття, емоційний стан і продуктивність протягом дня. Однак не всі розуміють, як поліпшити якість сну, щоб підвищити свою працездатність, психологічну стабільність та загальний рівень життя.

Ми розглянули цю тему та надамо поради, як покращити якість сну, як навчитися засинати без смартфона і що робити, якщо маєте проблеми із засинанням через депресію. Про це пише ТСН.

Вплив сну на якість життя

Якісний сон має надзвичайно важливе значення для здоров'я і функціонування організму. Нестача повноцінного відпочинку може призвести до низки проблем зі здоров'ям, таких як послаблення імунітету, підвищений ризик серцево-судинних захворювань, ожиріння та діабету.

Крім того, відсутність стабільного здорового сну ускладнює управління емоціями, погіршує стресостійкість, негативно впливає на загальний стан і якість життя.

Як поліпшити якість сну

Покращення якості сну може включати різні зміни в способі життя та звичках перед сном. Насамперед необхідно створити комфортне середовище для відпочинку: темну, тиху і прохолодну спальню. Переконайтеся, що матрац, подушки та ковдри забезпечують належний комфорт. Розслабитися перед сном допоможуть гаряча ванна, медитація або читання книжки.

Важливо також дотримуватися регулярного розкладу - засинати та прокидатися приблизно в один і той самий час щодня, включно з вихідними. Це допоможе синхронізувати ваш внутрішній годинник.

Як швидко заснути при депресії

Швидко заснути для людей з депресією може бути складним завданням, оскільки депресивний стан часто супроводжується тривогою, занепокоєнням і негативними думками, які заважають розслабитися. Однак існують методи, які можуть допомогти заснути швидше (їх можна поєднувати з порадами, наведеними вище).

* Створіть спокійний розслаблюючий ритуал перед сном, який сигналізуватиме організму, що настав час для сну. Наприклад, читання книжки, прослуховування приємної музики або медитація.

* Використовуйте стратегії управління стресом, такі як медитація, йога або глибоке дихання, щоб зменшити тривожність перед сном.

* Уникайте збудливих речей, які можуть завадити швидко заснути: кави, чаю, смартфонів, планшетів, комп'ютерів, інтенсивних фізичних навантажень.

* Найголовніше – проконсультуйтеся з лікарем. Якщо проблеми зі сном, пов'язані з депресією, є тривалими, зверніться до фахівця за індивідуальними рекомендаціями щодо управління вашими симптомами.

Як навчитися засинати без смартфона

Відмова від використання смартфона перед сном може полегшити процес засинання. Проте інколи складно відірватися від перегляду стрічок в соцмережах. Ось кілька порад, які допоможуть відкласти смартфон:

* Встановіть режим "без смартфона" за певний час до сну, наприклад, за годину або дві. У цей період вимкніть всі сповіщення.

* Замініть використання смартфона іншим ритуалом, наприклад, читанням книжки або дихальними практиками.

* Привчіть себе не носити смартфон постійно з собою і не реагувати на всі сповіщення - виділяйте час для відпочинку і перебування офлайн.

* Перед сном залишайте смартфон в іншій кімнаті, щоб уникнути спокуси ним користуватися. Будильник можна замінити звичайним годинником.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко покращити якість сну.

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