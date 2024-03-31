Як боротись з попелицею на городі: городники поділились дієвими лайфхаками

Попелиця - справжня напасть для будь-якого садівника. Цей шкідник не лише шкодить рослинам, але й може повністю їх знищити, якщо не вжити заходів.

Попелиця вражає стебла, зупиняючи їх ріст та розвиток. У запущених випадках рослина гине. Цей шкідник розмножується дуже швидко, тому зволікати з його знищенням не можна.

На щастя, існує простий та доступний метод боротьби з попелицею, який не потребує використання хімічних препаратів. Про це пише Телеграф.

Читайте також: Справжня біда для городу: як позбутися колорадського жука без хімії

Мильний розчин: ваш рятівник від попелиці

Головне - діяти швидко! Як тільки ви помітили попелицю на своїх рослинах, готуйте мильний розчин:

Натріть на тертці 20 грамів господарського мила.

Додайте літр води.

Добре розмішайте до повного розчинення мила.

Залийте розчин у пульверизатор.

Обробіть рослини, уражені попелицею, рясно зволожуючи їх мильним розчином.

Найкраще проводити обробку ввечері, коли шкідники менш активні.

Мильний розчин проникає в тіла попелиць і викликає у них задуху. Вже вранці ви побачите, що шкідники загинули і лежать на землі.

Пам'ятайте:

Для посилення ефекту можна додати до мильного розчину кілька крапель ефірної олії лаванди або м'яти.

Обробку слід повторювати через 3-4 дні до повного зникнення шкідника.

Мильний розчин - це безпечний та екологічний метод боротьби з попелицею, який не шкодить рослинам та навколишньому середовищу.

Завдяки цьому простому рецепту ви зможете зберегти свої рослини здоровими та вберегти їх від шкідників.

Нагадаємо, ми вже писали про ефективні способи боротьби з попелицею.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!