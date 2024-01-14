Як боротись з довгоносиками в борошні: поради господинь

Довгоносики – це поширені кухонні шкідники, які можуть завдати чимало клопоту. Вони швидко розмножуються і можуть зіпсувати продукти.

Про це пише Shuba.

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Щоб уникнути появи довгоносиків, важливо дотримуватися правил зберігання борошна:

Зберігайте борошно в герметичній тарі. Це допоможе запобігти потраплянню комах у борошно.

Часто перевіряйте борошно на наявність довгоносиків. Якщо ви помітили комах, негайно викидайте борошно.

Підтримуйте чистоту в коморі та кухонних шафах. Довгоносики люблять темні та вологі місця, тому важливо підтримувати чистоту в цих місцях.

Якщо ви вже виявили довгоносиків у борошні, є кілька способів позбутися їх:

Прогріти борошно в духовці.Довгоносики гинуть при температурі вище 50 градусів Цельсія. Прогрійте борошно в духовці протягом 30 хвилин при температурі 60-70 градусів Цельсія.

Заморозити борошно. Довгоносики гинуть при температурі нижче 0 градусів Цельсія. Заморозьте борошно в морозильній камері протягом 4-5 днів.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно зберігати крупи, щоб не завелись комахи.

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