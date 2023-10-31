Як активоване вугілля може допомогти у догляді за шкірою: секрети краси кореянок

Як використовувати активоване вугілля в косметичних цілях

Активоване вугілля – корисний інгредієнт для домашніх б'юті-процедур, яке стало популярним у світі корейської косметики. Цей "санітар шкіри" здатний відмивати забруднення, жир та залишки макіяжу, надаючи антибактеріальний ефект. Це особливо корисно для людей з жирною, проблемною або комбінованою шкірою.

Активоване вугілля взаємодіє з молекулами бруду, жиру та залишків косметичних засобів, вбираючи їх з поверхні шкіри. Результат – чиста і свіжа шкіра, пише mixnews.lv.

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Маска з медом та алое

Візьміть дві таблетки активованого вугілля, роздрібніть їх і змішайте з чайною ложкою води, зачекайте, доки суміш почне пузиритися. Додайте чайну ложку меду та соку алое до суміші. Ретельно перемішайте і нанесіть на вимите обличчя. Тримайте маску протягом 30 хвилин, а потім змийте теплою водою.

Маска з желатином

Желатинова маска з активованим вугіллям ідеально підходить для очищення пор і контролю над надлишком сального жиру на обличчі.

Подрібніть одну таблетку активованого вугілля до отримання порошку. Розчиніть одну ложку желатину в 20 г теплої води. Додайте отриманий вугільний порошок до розчиненого желатину і ретельно перемішайте. Нанесіть маску на обличчя і зачекайте 20-30 хвилин, поки вона стане плівкою. Потім обережно зніміть маску і вмийтеся прохолодною водою.

Відбілююча маска

Ця маска допоможе вам відбілити шкіру та зменшити пігментні плями.

Змішайте 2 столові ложки йогурту (або інший молочний продукт, такий як кефір або сметана), 25 г порошку активованого вугілля та 5-10 мл соку лимона. Нанесіть суміш на обличчя і зачекайте 10 хвилин, потім змийте.

Фахівці рекомендують використовувати такі маски не частіше одного-двох рази на тиждень, щоб досягти найкращих результатів для вашої шкіри.

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