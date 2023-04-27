До розлуки та сварок: чому не можна їсти з ножа

Ще наші предки дуже шанували ніж. Його використовували для різноманітних обрядів, захищались від ворога та злих духів. Кажуть, що з ножа не можна їсти. Чому, розбирався UaPortal.

Прикмети та звичаї, пов‘язані з ножем

Хто їсть з ножа – буде злим та жорстоким.

Їж з ножа – будеш дурним.

Їсти з ножа – псувати свою енергетику.

Якшо їсти з ножа, можна втратити сімейне щастя та розлучитись з партнером. В сім’ї будуть сварки та бійки.

Постійно їсти з ножа – до хвороб та занепаду сил.

Також не можна злизувати їжу з ножа, адже можна сильно захворіти чи померти.

Не спішіть піднімати ніж із землі. Його могли підкинути у процесі ритуалу, щоб нашкодити.

У давнину хлопці дарували дівчатам маленькі ножі для захисту від нечистих сил.

Раніше було прийнято ховати людину з ножем.

Для захисту дитини від відьом та нечистої сили під її перину ховали спеціальний ніж.

Вагітним радили спати з ножем під подушкою, щоб дитина була здоровою.

Чоловікам заборонено їсти з ножа: будуть злі та облисіють.

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Практичні застереження

Заборона їсти з ножа зрозуміла: можна пошкодити язик чи ротову порожнину. Та і використовувати ніж в якості вилки нелогічно та незручно.

Нагадаємо, ми вже писали про вдалі для прибирання дні.

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