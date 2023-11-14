До поганих новин: Чому не можна вішати рушник на двері

Чому не можна вішати рушник на двері

Рушник – невід'ємна частина будинку, який знаходить своє застосування як на кухні, так і у ванній кімнаті. Він призначений для витирання рук, тіла та посуду. В асортименті кожного господаря зустрічаються рушники різних розмірів та призначень, вибрані відповідно до інтер'єру і особистих вподобань.

Багато людей, дізнавшись про прикмети, пов'язані з рушниками, вірять у їхню ефективність, пише ukr.media. Такі особи уникають вішання рушників на двері та витирання підлоги цими предметами, щоб уникнути нещастя у своєму домі. Хоча вірогідність справжньої дії таких прикмет важко перевірити, деякі люди вважають за краще бути перестрашеними, ніж випробувати долю.

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Згідно із народною прикметою, якщо рушник впав, це може сигналізувати про надходження поганих новин або приємної людини в гості. Щоб уникнути цього, слід відразу підняти впавший рушник та перевісити його. Це заходить як засіб перестрахування від негативних подій.

Є прикмета, що миття підлоги старим рушником може призвести до невдач і втрати здоров'я чи близької людини. Такі вчинки можуть асоціюватися із злом, і найкраще уникати їх. Замість цього, рекомендується використовувати спеціальні насадки на швабру для миття підлоги.

Вважається, що вішати білий рушник на двері — це нещаслива прикмета, оскільки це може асоціюватися з втратою когось близького. Тому важливо уникати вішання рушників на двері та використовувати для сушіння лише сушарки.

За повір'ями, кожна людина в родині повинна мати свій особистий рушник. Це може допомогти уникнути сварок і конфліктів. Купіть комплекти рушників різних кольорів, щоб кожен мав свій унікальний рушник. За прикметою, чужі рушники не слід брати, щоб уникнути можливих проблем у відносинах.

Хоча деякі можуть сприймати прикмети як марновірства, вони є частиною культурної спадщини та можуть додати колориту у побут.

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