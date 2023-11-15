До оселі прийде нещастя: Які три речі ні в якому разі не можна викидати із дому

Які речі не можна викидати з дому, щоб не викликати біди

Мольфар Макс Гордєєв ділиться своїми віруваннями, стверджуючи, що деякі предмети вдома служать оберегами для родини та житла, а також зберігають енергію всього роду.

Він переконує, що викидати такі речі не тільки нещасливо, але й може призвести до накликання біди на вас та ваших близьких. Про це пише РадіоТрек.

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Старовинні Ключі

Старовинні ключі вважаються не лише інструментами для відкривання дверей, але й символами доступу до секретів та захисту від злих духів. Макс Гордєєв вважає, що такий ключ, переданий через покоління, містить в собі енергію вашого роду, і його викидання може позбавити вас захисного бар'єру, який він створює.

Старі Фотографії

Старі фотографії, за словами мольфара, є не просто візуальними зображеннями минулих моментів, але і тримають в собі емоції та душі тих, хто на них зображений. Викинути такі фотографії означає ризик втратити зв'язок зі своїми предками та розгнівати їхні душі.

Весільна Сукня

Весільна сукня, на думку мольфара, насичена енергією любові та захисту, переданих їй під час весільної церемонії. Ця річ може слугувати оберегом для сім'ї. Макс Гордєєв застерігає, що викинути весільну сукню може призвести до втрати цього захисту, оскільки її традиційно передають із покоління в покоління.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в дитинстві всім говорили, що не можна їсти з ножа. Проте не всі знають, звідки пішла ця прикмета та чим загрожує її порушення.

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