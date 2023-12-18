Через цю помилку орхідея миттєво втрачає бутони: як доглядати за квіткою

Орхідеї – чудові кімнатні рослини, які при правильному догляді можуть зберігатися роками. За ними може бути складно доглядати, особливо якщо ви намагаєтеся змусити рослину знову зацвісти.

Орхідеї можуть бути чутливими до водопровідної води через хімічні речовини, які містяться в ній. Про це повідомляє Express.co.uk.

Крім того, обов’язково вирощуйте їх у компості для орхідей на основі кори, а не в традиційному компості для кімнатних рослин. Це допомагає імітувати їх природне середовище в тропічних лісах.

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Важливо також знати про помилки догляду, які можуть призвести до опадання квіткових бруньок. Більшість кімнатних орхідей не люблять пряме сонце або занадто мало світла.

Тропічні орхідеї також погано живуть на дуже сухому повітрі, тому регулярно збризкуйте листя. Це особливо важливо в зимові місяці, коли працює опалення.

За словами експертів, холодні протяги можуть стати причиною опадання бруньок. Переконайтеся, що вазон не розташований поряд з будь-якими джерелами тепла або протягами, такими як радіатори.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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