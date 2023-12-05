З насіння або живців: Як виростити базилік на підвіконні

Як посадити та доглядати за базиліком на підвіконні

Базилік, з його ароматним смаком та великим спектром використання, можна успішно вирощувати вдома, навіть на підвіконні. Дотримуючись порад досвідчених городників, ви можете насолоджуватися свіжим базиліком у будь-яку пору року.

Базилік можна вирощувати з насіння або живців. Визначтеся зі смаком та ароматом, обираючи сорт базиліку, пише видання ukr.media.

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З насіння: Придбайте насіння або використовуйте свіжі живці з дорослої рослини. Місце на підвіконні: Забезпечте тепло та світло. Температура не нижче 20 °C, і сонце повинно світити принаймні 4 години на день.

Підготовка ґрунту

Використовуйте легкий та повітряний субстрат з дренажними отворами. Змішайте універсальний ґрунт для розсади або створіть суміш із перегною, торфу, піску і деревної золи.

Посадка

Якщо вибрали насіння, підготуйте його просіюванням та замочуванням у розчині ростового стимулятора. Живці базиліку обрізайте, замочуючи їх у розчині ростового стимулятора.

Посадіть насіння у горщики або ящики, створивши невеликі заглиблення. Зверху злегка зволожте ґрунт і накрийте ємності харчовою плівкою або склом.

Догляд

Температура та світло: Забезпечте тепло (20-25 °C), вологість (60-70%), і світло (12-14 годин на день). Уникайте протягів та прямих сонячних променів.

Полив: Підтримуйте вологість, поливаючи теплою водою при мірному висиханні верхнього шару субстрату. Обприскуйте рослину для збереження вологості повітря та освіження листя.

Добрива: Підживлюйте базилік органічними та мінеральними добривами раз на два тижні.

Збір та використання

Базилік можна збирати, як тільки він досягне висоти 10-15 см, обираючи сильні та здорові пагони. Зрізайте верхівки акуратно, не пошкоджуючи стебло, і залишайте кілька листків. Також, базилік можна використовувати в міру необхідності, зберігаючи його свіжість.

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