Дослідники навели сім аргументів, чим гарбуз корисний для здоров'я

Гарбуз багатий життєво важливими поживними речовинами, такими як вітамін А та має потужні антиоксидантні властивості. Цей овоч навіть може підтримувати здоров’я серця.

Науковці виявили численні переваги гарбуза, на що вказують останні дослідження. Про це повідомляє scitechdaily.

Багатий вітамінами та мінералами

Гарбуз має великий вміст вітамінів і мінералів. Примітно, що вони є чудовим джерелом вітаміну А, оскільки одна чашка вареного гарбуза містить понад 200% рекомендованої добової дози. Вітамін А має вирішальне значення для здоров’я очей, імунної системи та життєздатності шкіри.

Читайте також: Дієтологи назвали 7 продуктів, які варто їсти жінкам після 40, щоб зберегти струнку фігуру

Сприяє втраті ваги

Оскільки гарбуз майже на 94% складається з води, він має низьку калорійність, але багатий харчовими волокнами. Високий вміст клітковини може допомогти у втраті ваги, а антиоксиданти борються з окисним стресом.

Потужні антиоксидантні властивості

Гарбузи рясніють такими антиоксидантами, як альфа-каротин, бета-каротин і бета-криптоксантин. Антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали, потенційно запобігаючи окисному стресу та знижуючи ризик хронічних захворювань.

Підтримка здоров'я серця

Насіння, яке часто вважають побічним продуктом, настільки ж корисне. Насіння гарбуза є чудовим джерелом магнію, необхідного для різних фізіологічних процесів, у тому числі для регуляції артеріального тиску.

Підсилювач здоров'я шкіри

Гарбуз містить лютеїн і зеаксантин, антиоксиданти, які можуть захистити шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Може знизити ризик раку

Дієтичне споживання гарбуза пов’язане зі зниженням ризику деяких видів раку. Його високий вміст каротиноїдів може бути відповідальним за це, оскільки дослідження свідчать про зниження ризику раку грудей, шлунка, горла та підшлункової залози серед людей, які споживають високу кількість цих сполук.

Регулювання рівня цукру в крові

Сполуки в гарбузі можуть допомогти збільшити вироблення інсуліну та покращити толерантність до глюкози, що робить його потенційним союзником для тих, хто страждає на діабет.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, від яких гарнірів варто відмовитись жінкам, щоб зберегти фігуру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!