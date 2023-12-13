Дослідники виявили загрозу для здоров'я від кокосового масла

Нове дослідження виявило значні метаболічні ризики для здоров’я, пов’язані з тривалим прийомом добавок кокосового масла. Вони включають зміни в гормонах, збільшення ваги та запалення.

Провідний дослідник Марсіо Альберто Торсоні радить уникати безконтрольного вживання кокосового масла та рекомендує поміркованість. Про це повідомляє SCITECHDAILY.

В експериментах з мишами вчені з Державного університету Кампінаса спостерігали зміни в режимі харчування, зростання ваги, ознаки тривоги та посилення запалення в мозку, жировій тканині та печінці.

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Дослідники також виявили, що здатність ключових метаболічних гормонів лептину та інсуліну активувати клітинні механізми, відповідальні за насичення та контроль рівня цукру в крові, була порушена, а також стимулювалися біохімічні механізми, залучені до синтезу жиру.

Процес відбувається повільно і безшумно, прийом кокосового масла протягом тривалого періоду може призвести до значних метаболічних змін, вважають дослідники. Хоча жирні кислоти з коротким ланцюгом складають велику частку, і вони корисні, оскільки вони зменшують запалення, насичених жирних кислот у кокосовому маслі достатньо для активації шляхів запалення та пошкодження різних типів клітин.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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