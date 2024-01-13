Дослідники виявили, що споживання жирної риби може знизити ризик серцевих захворювань

Дослідження Каролінського інституту вказує на те, що люди з сімейною історією серцево-судинних захворювань можуть зменшити ризик хвороби. Для цього потрібно збільшити споживання жирної риби, яка містить багато омега-3 жирних кислот.

Лосось, скумбрія, оселедець і сардини, багаті омега-3 жирними кислотами, зокрема ейкозапентаєновою кислотою (EPA) і докозагексаєновою кислотою (DHA). Ці незамінні жирні кислоти, життєво важливі для різних функцій організму, повідомляє SciTechDaily.

Вони не можуть бути синтезовані організмом і повинні надходити з їжею. Дослідження постійно підкреслюють важливість омега-3 у раціоні кожного.

Читайте також: Корисні жири: 6 жирних продуктів, які варто їсти

Серцево-судинні захворювання, які вивчали дослідники, включають смертельну та несмертельну ішемічну хворобу серця, наприклад нестабільну стенокардію, серцевий напад і зупинку серця, а також інфаркт мозку (інсульт). У дослідженні вчені зібрали дані понад 40 000 людей без серцево-судинних захворювань.

Ті, хто страждав серцево-судинними захворюваннями у близьких родичів, наприклад батьків або братів і сестер, а також мали низький рівень омега-3 жирних кислот EPA/DHA, мали підвищений ризик серцево-судинних захворювань.Дослідження показує, що ті, у кого в родині були серцево-судинні захворювання, отримають більше користі від споживання жирної риби, ніж інші.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 речей, які не можна робити вранці, щоб не нашкодити здоров'ю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!