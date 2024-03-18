Дослідник Ватикану стверджує, що да Вінчі сховав дату апокаліпсиса у своїй картині з Ісусом

Легенда про передбачення кінця світу відомим ерудитом 15 століття, Леонардо да Вінчі, відновлюється після розкриття нових таємниць, які ховаються у його шедеврі - картині "Таємна вечеря". За ствердженнями дослідників, у цій картині міститься код, що передбачає катастрофічні події, проте саме повідомлення залишається таємницею.

Відома дослідниця Ватикану, Сабріна Сфорца Галіція, заявила про розшифрування таємного повідомлення, яке залишив для нащадків да Вінчі. За її словами, великий митець передбачив кінець днів на 21 березня 4006 року. Вважається, що він приховав це повідомлення у своїй картині, щоб уникнути переслідувань, пише IFLScience.

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Однак, саме зміст цього повідомлення залишається загадкою. Галіція стверджує, що розгадала "математичну та астрологічну" головоломку, яка прихована у фразі "Повір мені, брат". Її дослідження базувалися на аналізі гобелена "Таємна вечеря", який був подарований королю Франції Людовіку XIII.

У роботах Леонардо да Вінчі, відомих як "Видіння кінця світу", митець зобразив катаклізмічні сцени з падінням вогню з неба та киплячим морем. Історики вбачають у цьому його особисте відчуття непостійності всього і загальну обтяжливість людського існування.

Мартін Клейтон, керівник відділу принтів і малюнків The Royal Collection Trust, зазначив, що ці роботи свідчать про усвідомлення Леонардо ефемерності людства та віру в його загальну згибель.

Нагадаємо, у США під час проведення реконструкції старого будинку, збудованого у 1872 році, столяр натрапив на незвичайну приховану записку, що лежала прихованою протягом понад 45 років.

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