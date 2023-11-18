Зіпсуєте посуд: чому ніколи не можна лити холодну воду на ще гарячу сковорідку

Багато людей мають звичку наливати холодну воду на гарячу сковороду, щоб очистити її. Однак ця звичка може призвести до пошкодження сковороди та втрати її антипригарних властивостей.

При частому використанні сковорідки можуть втратити свою ефективність і почати пригорати. Щоб цього уникнути, важливо правильно їх чистити.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам зберегти сковорідки в ідеальному стані:

Ніколи не наливайте холодну воду на гарячу сковороду. Це може призвести до розтріскування сковороди або втрати її антипригарних властивостей. Не використовуйте шорстку сторону губки для чищення сковорідки. Це може подряпати її та зробити її більш сприйнятливою до пригорання. Якщо на сковороді є жир або пригоріла їжа, ви можете залити її теплою водою і залишити на 5 хвилин. Тепло розм’якшить залишки їжі та жир і полегшить очищення. Потім зніміть сковороду з вогню та очистіть залишки м’якою стороною губки та помийте рідиною для миття посуду.

Ще один спосіб очистити сковорідку – використовувати суміш харчової соди та води. Посипте сковороду харчовою содою, а потім додайте трохи теплої води. Залиште діяти на кілька годин. Коли час закінчиться, надягніть рукавички і потріть м’якою частиною губки. Бруд відчиститься дуже легко.

Якщо на сковороді багато жиру та пригоріла їжа, ви можете залити її водою і довести до кипіння. Потім додайте столову ложку харчової соди та пів склянки білого оцту і варіть 10 хвилин. Зачекайте, поки він охолоне, злийте воду та очистіть сковороду, як зазвичай.

Щоб їжа не прилипала до сковороди, ви можете використовувати наступний трюк. Поставте чисту сковороду на вогонь і почекайте, поки вона добре розігріється. Потім додайте столову ложку солі. Вимкніть вогонь, викиньте сіль і протріть сухою ганчіркою.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, щоб до сковорідки нічого не прилипало.

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