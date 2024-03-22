Зникнуть на раз-два: як швидко вивести жирні плями з тканини

Жирні плями на одязі – неприємність, з якою стикався кожен. Іноді, навіть якісний порошок не здатен повністю їх вивести. На щастя, ефективний засіб може знайтися у вашій косметичці. І це сухий шампунь. Про це пише Telegraf.

Сухий шампунь – ваш секретний помічник:

Розпорошіть сухий шампунь на забруднену ділянку. Залиште на 5 хвилин для абсорбції жиру. Виперіть одяг у пральній машині.

Чому це працює?

Сухий шампунь абсорбує надлишки шкірного сала з волосся, а завдяки схожим властивостям, він також здатен впоратися з жиром на одязі. Цей лайфхак також допоможе вивести плями від соку, вина, або інших рідин на скатертинах та килимах.

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Інші домашні засоби:

Сіль: посипте пляму сіллю на 15 хвилин, а потім виперіть.

посипте пляму сіллю на 15 хвилин, а потім виперіть. Картопляний крохмаль: змішайте 1 столову ложку крохмалю з ¼ склянки води, нанесіть пасту на пляму, витріть щіткою й виперіть.

Пам'ятайте:

Чим швидше ви обробите пляму, тим легше її буде вивести.

Перед використанням будь-якого домашнього засобу, протестуйте його на непомітній ділянці одягу.

Завдяки цим простим порадам, ви зможете легко позбутися жирних плям на одязі та зберегти його бездоганний вигляд.

Нагадаємо, ми вже писали, як ефективно вивести жирні плями з одягу.

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