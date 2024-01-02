Йордан 2024: коли святкувати за новоюліанським календарем

У 2024 році Водохреще в Україні відзначатиметься 6 січня, замість традиційного 19 січня. Це пов’язано з переходом на новоюліанський календар, який набув чинності 1 вересня 2023 року.

Водохреще – одне з найважливіших християнських свят, яке визначає завершення різдвяного циклу. Цього дня, за релігійними віруваннями, відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан і його явлення як Спасителя та Месії перед людством.

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Історія та значення свята

За біблійним переказом, Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя у 30-річному віці. Під час цієї події, за переказами, відбулося явлення Святої Трійці – Бога Отця, Сина Божого та Святого Духа. Ісуса Христа Бог назвав Своїм Сином, а Святий Дух явився у вигляді голуба.

Традиції святкування Водохреща

Головним символом Водохреща є свята вода, яку вважають у цей день цілющою. Віряни освячують її в церкві та вірять, що вона зберігається цілий рік і може використовуватися для лікування.

Традиційно освячення води відбувається на березі річок. Навіть при сильних морозах у водоймах вирізують великі хрести. Деякі люди у цей день навіть пірнають в ополонку, вважаючи це очищенням від гріхів та джерелом здоров’я на весь рік, але ця практика не є християнською традицією.

Обряди та заборони свята

Під час Водохреща існують обмеження, які, зокрема, забороняють "ображати воду" – плювати у неї, викидати сміття, чи відходи у водойми тощо.

Крім того, церква рішуче виступає проти будь-яких магічних ритуалів та ворожіння, наголошуючи на важливості збереження святкового характеру Водохреще.

Пропонуємо дізнатися, які страви мають бути на столі на Святвечір напередодні Водохреща.

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