Інженер розповів про трюк з котлом, який допоможе заощадити взимку

З настанням зими багато власників будинків будуть вмикати опалення, щоб зігрітися. Інженер-газовик поділився простою порадою щодо котлів, яка може заощадити гроші.

Замість того, щоб самостійно змінювати радіатори, деякі з найефективніших змін можна зробити в котлах. Про це повідомляє Express.co.uk.

Даніель Ханларпур сказав, що власники будинків можуть знизити температуру подачі до своїх радіаторів за допомогою регуляторів на котлі. Температуру варто знижувати до максимально низької, але комфортної для життя.

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"Якщо у вашій системі є резервуар для гарячої води, який нагрівається окремим бойлером, важливо не опускати температуру нижче 60C, щоб уникнути накопичення бактерій у резервуарі для води", – додав експерт.

Якщо температура подачі достатньо низька, щоб усе ще комфортно обігрівати будинок, і у вас є окремий кімнатний термостат, щоб запобігти безперервній роботі котла, власники зможуть підтримувати комфортний рівень тепла.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітися, якщо немає опалення.

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