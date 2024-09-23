Інтимні справи: знаки зодіаку, які уникають яскравих експериментів у ліжку
Кожна пара намагається знайти гармонію у стосунках і багато чого залежить від темпераменту обох партнерів. Проте не всім до вподоби шалені експерименти у ліжку і деякі прагнуть до класичних стосунків.
Астрологи кажуть про те, що цим вирізняються відразу кілька знаків зодіаку. Про це йдеться у матеріалі видання Оdzadu.
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Вони хочуть класики в ліжку:
Телець;
Близнюки;
Діва;
Терези;
Козеріг;
Водолій
Вони не вважають секс необхідністю, неминучою для життя - вони можуть вижити і без нього, але коли це має бути, вони вибирають класику. Їм не дуже подобається це в ліжку, і вони воліють робити щось інше зі своїм партнером.
На їхню думку, стосунки можна розвивати різними способами, а не тільки за допомогою насолод у ліжку. Вони ненавидять, коли їх змушують користуватися іграшками для дорослих або займатися сексом на вулиці або в громадських місцях. Вони люблять свій комфорт у спальні або на дивані.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи знаки зодіаку, які часто стають жертвами злочинців.
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