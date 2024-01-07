Цікавий соус для салатів та закусок: Як приготувати яблучний майонез

Яблучний майонез – це смачний і корисний соус, який можна приготувати вдома. Він не містить яєць, тому є низькокалорійним і низькохолестериновим.

На початку соус може бути рідким, але після охолодження в холодильнику він загускне. Рецептом домашнього майонезу поділились на сайті prostoway.

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Інгредієнти

2 кисло-солодких яблука

1 столова ложка лимонного соку

1 чайна ложка гірчиці

1 чайна ложка солі

1 чайна ложка цукру

⅓ чайної ложки чорного перцю

100 мл рослинної олії

Приготування

Яблука очистіть від шкірки і серцевини, наріжте на скибочки. Покладіть яблука в пакет, зав'яжіть і зробіть кілька проколів. Покладіть пакет в мікрохвильову піч і готуйте на повній потужності 5 хвилин. Охолодіть яблука і перебийте їх в пюре. Додайте до яблучного пюре лимонний сік, гірчицю, сіль, цукор і перець. Поступово вливайте рослинну олію, постійно помішуючи. Збивайте майонез до однорідної консистенції.

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