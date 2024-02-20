Індикатор стану здоров‘я людини: чому варто звертати пильну увагу на язик

Язик – це не лише м'яз, який допомагає нам говорити та куштувати їжу. Він також є індикатором стану нашого організму.

Зміна кольору, текстури або поява нальоту на язиці можуть свідчити про різні захворювання. Тому цьому варто приділяти особливу увагу. Про це пише ТСН.

Колір язика та його значення:

Рожевий: здоровий колір язика у молодої та здорової людини.

здоровий колір язика у молодої та здорової людини. Бордовий: інфекційне захворювання.

інфекційне захворювання. Блідий: проблеми з серцево-судинною системою або незбалансоване харчування.

проблеми з серцево-судинною системою або незбалансоване харчування. Жовтий: хронічні розлади шлунково-кишкового тракту.

хронічні розлади шлунково-кишкового тракту. Фіолетовий: захворювання дихальних шляхів.

Синій: ниркова недостатність.

ниркова недостатність. Чорний: захворювання селезінки й печінки, вірусна інфекція, дизентерія,абсцес.

захворювання селезінки й печінки, вірусна інфекція, дизентерія,абсцес. Коричневий: часті кровотечі в ротовій порожнині.

Наліт на язику:

Сірий: багато бактерій в ротовій порожнині.

багато бактерій в ротовій порожнині. Білий: грибкові інфекції, оральний кандидоз.

грибкові інфекції, оральний кандидоз. Блакитний: проблеми з кровообігом,отруєння.

Білий наліт:

Періодичний: не є приводом для занепокоєння.

не є приводом для занепокоєння. З нашаруванням, потовщенням:симптом серйозної інфекції.

Жовтий наліт:

В холодну пору року: серйозні розлади печінки чи шлунково-кишкового тракту.

серйозні розлади печінки чи шлунково-кишкового тракту. Влітку: норма.

Карта язика:

Китайська медицина пов'язує певні ділянки язика з конкретними захворюваннями:

Передняя частина: легені, серце, печінка.

легені, серце, печінка. Середина: підшлункова залоза, шлунок,селезінка.

підшлункова залоза, шлунок,селезінка. Корінь: всі відділи кишківника.

всі відділи кишківника. Бічні ділянки: нирки.

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Інші симптоми:

Стійке почервоніння кінчика: проблеми з серцем.

проблеми з серцем. Сліди від зубів на бічних ділянках: погана абсорбція поживних речовин.

погана абсорбція поживних речовин. Червоні плями за кінчиком: астма або пневмонія.

астма або пневмонія. Пінка на передній частині: застійні явища в легенях, респіраторні алергії,хронічний бронхіт.

Важливо: перед оглядом язика його треба почистити зубною щіткою з м'яким ворсом або спеціальним масажером.

Пам'ятайте: язик – це ваш вірний друг, який завжди готовий розповісти про ваше здоров'я. Прислухайтеся до нього!

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