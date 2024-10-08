Грають з жіночим серцем: чоловіків цих трьох знаків зодіаку варто остерігатися

Іноді у житті і стосунках наступають чорні дні розчарувань, коли велике кохання згодом перетворювалося на ненависть. Безперечно, справжньою вдачею може бути зустріч чоловіка, який глибше сприймає кохання і цінує його, але є й такі, які тільки грають з жіночим серцем.

Вони викреслюють почуття зі свого життя, а натомість є великими егоїстами, які сприймають стосунки поверхнево. Астрологи пропонують остерігатися таких чоловіків, народжених під кількома знаками зодіаку, щоб вони не розбили вам серце, пише видання Оdzadu .

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Скорпіон

Ви повинні знати, що цей знак відомий як бабій і, серед іншого, його серце закуте в лід. Єдине, чого він хоче від жінки, це отримувати якомога більше задоволення, і на цьому все закінчується. Жодних зобов'язань і довгострокових контактів від нього очікувати не варто. Він хоче, перш за все, задовольнити свої потреби. Коли ви перестанете його розважати, він покине вас, і його не хвилює, якщо ви плачете вдома, тому що він вже знайшов іншу.

Козоріг

Зрада партнера для нього зовсім не є чимось незвичним. З ним почуття дійсно йдуть на другий план, і в першу чергу з ним перемагає розум. Його коефіцієнт емпатії дуже низький, адже він навіть не може вибачитися. Тому на довготривалі стосунки з ним розраховувати не варто.

Водолій

Водолії зазвичай ставляться до жінок холодно, адже більш-менш дивиться лише на фізичний бік і ігнорує її душу. Він зацікавлений лише в задоволенні своїх потреб. У ньому ви дійсно не знайдете вірного чоловіка, з яким можна було б створити сім'ю. Його холодність часом лякає жінок, які опиняються поряд.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про знаки зодіаків, які обожнюють працювати.

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