Ідеальні мисливці: топ порід котів, які мають швидку реакцію

Сьогодні домашні улюбленці є радше джерелом радості та антистресу, ніж мисливцями на гризунів. Проте навіть ті коти, які мешкають у квартирах та не стикаються з мишами, не втратили здатності до полювання. Інстинкти залишаються, і за найменшої нагоди вихованці демонструють свою природну майстерність.

Ресурс Hepper назвав породи котів, які є найкращими мисливцями на мишей. Якщо ви шукаєте пухнастого друга, який зможе ще й захистити дім від гризунів, варто звернути увагу на таких представників.

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Найкращі мисливці серед котів

Сіамська кішка – улюблениця королівських родин Таїланду, яка славиться своєю здатністю ловити мишей та щурів.

– улюблениця королівських родин Таїланду, яка славиться своєю здатністю ловити мишей та щурів. Мейн-кун – колись допомагав американським фермерам у боротьбі з гризунами, зберігаючи чудові мисливські навички й сьогодні.

– колись допомагав американським фермерам у боротьбі з гризунами, зберігаючи чудові мисливські навички й сьогодні. Сибірська кішка – походить із холодних регіонів Росії, надзвичайно швидка та спритна в полюванні на мишей і щурів.

– походить із холодних регіонів Росії, надзвичайно швидка та спритна в полюванні на мишей і щурів. Американська короткошерста – ця порода з'явилася у Великій Британії й використовувалася на кораблях для боротьби з гризунами.

– ця порода з'явилася у Великій Британії й використовувалася на кораблях для боротьби з гризунами. Менкс – безхвоста кішка з острова Мен, яка чудово справлялася з мишами на суднах і фермах.

– безхвоста кішка з острова Мен, яка чудово справлялася з мишами на суднах і фермах. Японський бобтейл – раніше жив на шовкових фабриках, допомагаючи знищувати мишей, а нині є чудовим домашнім улюбленцем.

– раніше жив на шовкових фабриках, допомагаючи знищувати мишей, а нині є чудовим домашнім улюбленцем. Шартрез – французька порода, відома своєю швидкістю та м’язистістю, що робить її ідеальним мисливцем.

До інших порід із сильними мисливськими здібностями відносяться персидські, бенгальські, абіссінські, бурманські та турецькі ангорські коти.

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