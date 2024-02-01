Ідеальне тісто для хачапурі та пиріжків: легко і швидко приготувати
Ідеальне тісто для хачапурі та пиріжків: легко і швидко приготувати
БЛОГ
Хачапурі від Бабулі Сусани
Тісто (хачапурі, пиріжки з капустою, з картоплею)
1,5 кг борошна
50 грам дріжджі свіжі
30 г масло вершкове
1 літр води теплої
30 грам солі
30 грам цукру
Замісили тісто, змочили руки олією і сформували клубок і залишили в мисці накритим рушником на 30-40 хвилин.
З цього обсягу тіста, сформувати 20 кульок, це майбутні 20 шт.
Можна використовувати будь-яку начинку
У нас: моцарелла на тертці 80% і 20% картопляне пюре, щіпка солі
Хачапурі збираємо, як хінкалі і смажимо з двох боків на сухій сковороді, потім змастіть вершковим маслом.
Смачного!