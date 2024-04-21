Ідеальне тісто для хачапурі

Хачапурі від Бабулі Сусани

Тісто (хачапурі, пиріжки з капустою, з картоплею)

1,5 кг борошна

50 грам дріжджі свіжі

30 масло вершкове

1 літр води теплої

30 грам солі

30 грам цукру

Замісили тісто, змочили руки олією і сформували клубок і залишили в мисці накритим рушником на 30-40 хвилин.

З цього обсягу тіста сформували 20 кульок, це майбутні 20 шт хачапурі.

Можна використовувати будь-яку начинку.

У нас: моцарелла на тертці 80% і 20% картопляне пюре, щіпка солі

Хачапурі збираємо, як хінкалі і смажимо з двох сторін на сухій сковороді, потім змастіть вершковим маслом.

Смачного!