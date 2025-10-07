Ідеальне доповнення до святкового столу: рецепт салату із зелених помідорів на зиму

Якщо ви шукаєте смачний і перевірений рецепт салату на зиму, обов’язково приготуйте цей варіант із зелених помідорів. Страва виходить ароматною, хрусткою та з приємною кислинкою, чудово зберігається протягом усієї зими й пасує практично до будь-якої страви.

Готувати просто, а результат — неймовірно апетитний. Рецепт опублікували на сайті Smakuiemo.

Інгредієнти:

зелені помідори — 3 кг

морква — 1 кг

цибуля — 1 кг

болгарський перець (очищений) — 1 кг

цукор — 6 ст. ложок

сіль — 3 ст. ложки (або за смаком)

олія — 1 склянка (200 мл)

оцет 9% — 70 мл

Приготування

Усі овочі добре промити. Зелені помідори нарізати невеликими часточками, перець — тонкою соломкою, цибулю — півкільцями, а моркву натерти на тертці для корейської моркви. Така нарізка робить салат не лише смачним, а й привабливим на вигляд навіть узимку.

Підготовлені овочі скласти у велику миску, додати сіль, цукор, оцет і олію. Добре перемішати й залишити на півтори години при кімнатній температурі — за цей час овочі пустять сік і стануть м’якими.

Після цього суміш перекласти в каструлю, довести до кипіння й варити приблизно 30 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Коли салат стане густішим і набуде яскравого кольору, його можна розкладати у стерилізовані банки.

Закриті кришками банки перевернути догори дном, укутати рушником і залишити до повного охолодження. Із вказаної кількості продуктів виходить близько 4 літрів ароматного, насиченого салату, який узимку стане чудовим доповненням до будь-якого обіду чи вечері.

