Ідеально підходить для тонкого та неслухняного волосся: стрижка, яку можна вкласти за кілька хвилин

Пишне волосся - окраса будь-якої жінки. Проте часто представницям прекрасної статі буває нелегко підібрати ідеальну зачіску, яка підкреслить природну красу їхньої шевелюри. Одні невдоволені типом волосся, інші - густиною, треті не можуть знайти варіант, що пасуватиме до форми обличчя.

У таких випадках стилісти радять спробувати універсальну стрижку боб-каре. Її легко укладати, проте слід враховувати особливості різних типів волосся та овалів обличчя. Про це пише Радіотрек.

Для тонкого волосся

Власницям тонкого волосся підійде рівний боб однієї довжини без філірованих пасм. Ще кращим варіантом буде довгий боб до ключиць - так волосся виглядатиме максимально об'ємним. Для м'якшого обрису можна додати пару коротких пасм.

Для густого волосся

Густе,некослухняне волосся складно укласти рівним бобом. У цьому випадку варто віддати перевагу профільованій стрижці - з більш короткою потилицею та довшими пасмами біля обличчя. Для укладання густого волосся необхідно використовувати термозахист та засоби для випрямлення (anti-frizz) або надання форми хвилям (муси).

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Для кучерявого волосся

Власницям кучерявого волосся слід обережно підходити до короткого бобу, адже надто коротка довжина може створити ефект "капусти". Найкраще віддати перевагу багатошаровому бобу з філіруванням, щоб уникнути нудності. Для укладання кучерів волосся обережно підсушують рушником, не роз'єднуючи завитки, а потім сушать феном на низькій потужності без використання щітки.

Отже, боб-каре - універсальна і водночас гнучка стрижка, яку можна адаптувати під різні типи волосся. Головне - прислухатися до порад майстра та враховувати особливості власної шевелюри.

Нагадаємо, ми вже писали, які стрижки підходять для короткого волосся.

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