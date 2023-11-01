Ідеально на сніданок: рецепт панкейків з яблуками
Ці панкейки за рецептом від Shuba точно сподобаються маленьким гурманам. Тому, якщо не знаєте, що зробити на сніданок чи перекус дитині – ця страва буде чудовим вибором.
Інгредієнти:
Молоко – 250 мл
Борошно пшеничне – 200 г
Яйця курячі – 1 шт.
Яблука – 2 шт.
Олія соняшникова – 25 мл
Розпушувач – 0.5 ч. л.
Сіль – за смаком
Цукор – за смаком
Кориця мелена – 1 ч. л.
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Спосіб приготування:
Яблука натріть на дрібній тертці
Міксером збийте яйця, цукор, сіль, молоко та олію. Порціями додавайте борошно та розмішуйте міксером. Тісто має бути як густа сметана.
Потім додайте натерті яблука і корицю та перемішайте. Смажте панкейки на сухій сковорідц
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