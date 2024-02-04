Ідеально на сніданок: швидкий рецепт американських панкейків
Ідеально на сніданок: швидкий рецепт американських панкейків
Панкейки - це не просто американська класика, це справжня насолода для всієї сім'ї. Їх пухка текстура та ніжний смак роблять сніданок або бранч незабутніми. Вони чудово смакують з різними топінгами – як солодкими так і солоними.
Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне - 160 г
- Цукор - 40 г
- Розпушувач - 8 г
- Сіль - 8 г
- Яйце куряче - 1 шт.
- Молоко 2,5% - 200 г
- Олія соняшникова - 30 г
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Приготування:
- У великій мисці змішайте борошно,цукор, розпушувач і сіль.
- Зробіть у центрі заглиблення і влийте молоко, яйце та олію. Змішайте до однорідної маси. Дайте тісту відпочити 15-30 хвилин.
- Нагрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні, злегка змастіть її олією.
- Вилийте на сковороду ¼ склянки тіста для одного млинця. Переверніть млинець, коли на його поверхні з'являться бульбашки.
- Смажте панкейки до золотистого кольору з обох боків. Подавайте гарячими.
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