Ідеально до зимових свят: Як приготувати салат з кабачків та огірків на зиму

Як зробити салат з огірків та кабачків на зиму

Ще є можливість насолодитися свіжістю овочів, і ось чудовий рецепт салату із кабачків та огірків, який освіжить ваш зимовий стіл, коли вже не так легко знайти свіжі овочі на ринках.

Салат за рецептом Gastronom буде прекрасним доповненням до страв з картоплі або м'ясних страв. Також можна додати помідори-вершки до цього смачного салату. Зберігайте його в сухому та темному місці за кімнатної температури.

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Інгредієнти:

600 г кабачків;

500 г свіжих огірків;

300 г ріпчастої цибулі;

450 г моркви;

300 г солодкого перцю;

4 зубчики часнику;

20 г кріпу;

20 г петрушки;

100 г цукру;

120 г солі;

1 ст. л. приправи для моркви по-корейськи;

1/2 ч. л. свіжомеленого чорного перцю;

100 мл рослинної олії;

90 мл оцту.

Спосіб приготування:

Наріжте кабачки соломкою і складіть у глибоку миску. Свіжі огірки вимийте, виріжте кінчики та наріжте тонкими скибочками. Додайте в миску до кабачків. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Моркву очистіть і натерті на терці для моркви по-корейськи. Солодкий перець наріжте соломкою. Часник натріть на середній терці. Кріп і петрушку дрібно наріжте. Додайте до овочів цукор, сіль, приправу для корейської моркви, перець, олію та оцет. Ретельно перемішайте. Залиште на кілька годин і перемішуйте кожні пів години. Розкладіть овочі по сухих стерилізованих банках, щільно утрамбовуючи. Влийте зверху сік, що виділився з миски. На дно великої каструлі покладіть чистий рушник. Поставте в неї банки із салатом і прикрийте стерилізованими кришками. Влийте в каструлю воду так, щоб вона дійшла до "плічок" банок. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Стерилізуйте близько 15 хвилин. Закатайте банки з салатом, переверніть на складений удвічі рушник і дайте повністю охолонути.

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