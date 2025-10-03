Ідеально до вечірнього чаювання: як приготувати виноградний джем на зиму

Джем із винограду виходить густим, насиченим, із глибоким пурпуровим відтінком та ніжною напівпрозорою текстурою, що нагадує желе. Щоб отримати саме такий результат, варто правильно обрати ягоди й дотриматися кількох простих кроків у приготуванні.

Про це пише ITV. Найкраще для джему підходять темні сорти винограду з яскравим ароматом і вираженим смаком — наприклад, "Ізабелла" чи "Молдова". Наявність кісточок не є проблемою, адже під час приготування вони легко видаляються.

Перед тим як варити джем, потрібно підготувати банки та кришки. Зазвичай із цього рецепта виходить дві півлітрові баночки. Тару слід простерилізувати: банки можна прогріти в духовці при температурі 180 градусів близько п’ятнадцяти хвилин або обробити парою, а кришки достатньо прокип’ятити десять хвилин у воді.

Для приготування знадобиться кілограм винограду, стільки ж цукру, близько двохсот мілілітрів води та третина пакування желфіксу "3 до 1". Ягоди потрібно промити, відокремити від гілочок і покласти в каструлю з товстим дном, додавши воду. Коли суміш закипить, виноград варять десять хвилин, а потім знімають із вогню й залишають трохи охолонути.

Далі ягоди протирають через сито, щоб відділити сік і м’якоть від шкірки та кісточок. Частину цукру змішують із желфіксом і додають у перетерту масу, після чого проварюють кілька хвилин. Потім висипають решту цукру, доводять до кипіння й тримають на вогні ще п’ятнадцять хвилин, поки маса не стане густою.

Готовий джем розливають у стерилізовані банки й одразу закривають кришками. В результаті виходить ароматна консервація, яка взимку подарує смак літа та стане чудовим доповненням до чаю чи випічки.

