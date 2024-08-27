Ідеально до салатів та м‘яса: рецепт закусочних маринованих слив на зиму
Мариновані сливи – це не лише смачна закуска, але й чудовий додаток до м’ясних страв. Вони надають їжі пікантну кислинку та вишуканий аромат. Приготувати їх досить просто, а результат вас приємно здивує. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- Сливи – 2 кг
- Цукор – 700 г
- Оцет яблучний – 300 мл
- Перець чорний горошком – 10 шт.
- Лавровий лист – 3 шт.
- Перець духмяний горошком – 2 шт.
- Гвоздика – 5 шт.
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Покроковий рецепт:
- Підготовка слив: Ретельно вимийте сливи і розріжте їх навпіл, видаливши кісточки.
- Створення ароматного шару: У великій каструлі з нержавіючої сталі викладайте сливи шарами, пересипаючи кожен шар лавровим листом, гвоздикою та перцем. Цей шар спецій додасть маринаду особливого аромату.
- Маринад: У окремій каструлі змішайте цукор та яблучний оцет. Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, до повного розчинення цукру.
- Заливка слив: Гарячим маринадом залийте сливи в каструлі. Прикрийте каструлю кришкою або тарілкою і залиште настоюватися при кімнатній температурі на 5 днів.
- Процес маринування: Протягом 5 днів кілька разів на день (вранці та ввечері) зливайте маринад з каструлі, доводите його до кипіння і знову заливайте сливи. Ця процедура допоможе сливам краще просочитися маринадом і стане запорукою їхнього довгого зберігання.
- Стерилізація та консервування: Після 5 днів маринування простерилізуйте банки та кришки. Викладіть мариновані сливи в банки, залийте їх гарячим маринадом, залишаючи невеликий простір до краю банки. Закатайте банки і переверніть їх догори дном. Укутайте банки теплою ковдрою і залиште до повного охолодження.
Поради:
- Для маринування найкраще використовувати стиглі, але тверді сливи.
- Якщо ви хочете отримати більш солодкий смак, збільште кількість цукру.
- Для гострішого смаку можна додати додатково кілька горошин чорного перцю.
- Мариновані сливи можна зберігати в прохолодному темному місці протягом тривалого часу.
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