Ідеально до пива: рецепт чіпсів з лаваша з анчоусами

Хто б міг подумати, що хрусткі чипси, які ми так любимо, колись були доступні лише еліті? У 19 столітті їх готували вручну з картоплі, використовуючи небезпечну бритву. Сьогодні ж лаваш легко перетворюється на апетитну закуску за лічені хвилини. Ще один плюс її в тому, що вони мають мало калорій. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

1 тонкий лаваш

30 мл олії

50 г тертого пармезану

7 анчоусів

Чорний мелений перець за смаком

100 г гострого перцевого соусу

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Приготування:

Наріжте лаваш на невеликі трикутники або квадрати. Розкладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте лаваш до хрусткої золотистої скоринки, близько 5 хвилин. Змастіть готові чипси олією за допомогою силіконової щіточки. Додайте тертий пармезан, анчоуси, чорний мелений перець та гострий перцевий соус за смаком.

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