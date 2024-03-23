Ідеально до пива: рецепт чіпсів з лаваша з анчоусами
Ідеально до пива: рецепт чіпсів з лаваша з анчоусами
Хто б міг подумати, що хрусткі чипси, які ми так любимо, колись були доступні лише еліті? У 19 столітті їх готували вручну з картоплі, використовуючи небезпечну бритву. Сьогодні ж лаваш легко перетворюється на апетитну закуску за лічені хвилини. Ще один плюс її в тому, що вони мають мало калорій. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 1 тонкий лаваш
- 30 мл олії
- 50 г тертого пармезану
- 7 анчоусів
- Чорний мелений перець за смаком
- 100 г гострого перцевого соусу
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Приготування:
- Наріжте лаваш на невеликі трикутники або квадрати. Розкладіть їх на деко, застелене пергаментним папером.
- Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте лаваш до хрусткої золотистої скоринки, близько 5 хвилин.
- Змастіть готові чипси олією за допомогою силіконової щіточки.
- Додайте тертий пармезан, анчоуси, чорний мелений перець та гострий перцевий соус за смаком.
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