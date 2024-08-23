Ідеально до м‘яса: рецепт пряного сливового соусу на зиму

Хочете додати нових яскравих ноток до своїх м'ясних страв? Спробуйте домашній сливовий соус! Його солодкувато-кислий смак чудово доповнить смак м'яса, створивши незабутній смаковий букет. Про це пише Shuba.

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Чому варто обрати сливовий соус?

Універсальність: Ідеально підходить до м'яса будь-якого виду: від соковитої курки до ніжного ростбіфу.

Ідеально підходить до м'яса будь-якого виду: від соковитої курки до ніжного ростбіфу. Простота приготування: З цим рецептом впорається навіть новачок на кухні.

З цим рецептом впорається навіть новачок на кухні. Натуральність: Без штучних барвників та консервантів, лише натуральні інгредієнти.

Без штучних барвників та консервантів, лише натуральні інгредієнти. Довгий термін зберігання: Завдяки стерилізації соус можна зберігати протягом тривалого часу.

Інгредієнти:

Сливи стиглі – 2 кг

Цукор – 300 г

Сіль – 1 ст. л.

Перець чорний мелений – 1 ч. л.

Перець червоний мелений – 1 ч. л.

Карі – 2 ч. л.

Часник сушений – 2 ч. л.

Вода – 2-3 ст. л.

Покроковий рецепт:

Підготовка слив: Ретельно вимийте сливи, видаліть кісточки і наріжте м'якоть на невеликі шматочки. Варіння слив: Перекладіть сливи в каструлю, додайте воду і поставте на середній вогонь. Варіть під кришкою близько 30 хвилин, доки сливи не стануть м'якими. Подрібнення: Використовуючи блендер або погружний блендер, перебийте варені сливи до однорідної маси. Додавання спецій: Додайте до сливового пюре сіль, цукор, перець, карі та сушений часник. Ретельно перемішайте. Варіння соусу: Поверніть суміш на вогонь і варіть ще 10-15 хвилин, постійно помішуючи, до загустіння. Стерилізація банок: Ретельно вимийте банки і кришки. Простерилізуйте їх зручним для вас способом (в духовці, мікрохвильовій печі або над парою). Розлив соусу: Гарячий соус розлийте по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками і переверніть догори дном. Залиште так до повного охолодження.

Поради:

Солодкість: Якщо ви любите солодший соус, додайте більше цукру.

Якщо ви любите солодший соус, додайте більше цукру. Гострота: Для любителів гострого можна додати більше червоного перцю або жмежинку свіжого чилі.

Для любителів гострого можна додати більше червоного перцю або жмежинку свіжого чилі. Прянощі: Експериментуйте з різними спеціями. Крім карі, добре поєднуються з сливою кориця, гвоздика, імбир.

Експериментуйте з різними спеціями. Крім карі, добре поєднуються з сливою кориця, гвоздика, імбир. Консистенція: Якщо ви хочете отримати більш густий соус, варіть його трохи довше.

Як подавати:

Сливовий соус чудово поєднується з:

М'ясом: відмінно підходить до смаженої курки, свинини, яловичини, качки.

відмінно підходить до смаженої курки, свинини, яловичини, качки. Гарнірами: можна додавати до рису, картоплі пюре, гречки.

можна додавати до рису, картоплі пюре, гречки. Сендвічами: додасть пікантну нотку вашим бутербродам.

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