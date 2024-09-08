Ідеально і до м‘яса, і до овочів: рецепт французького томатного соусу на зиму
Французький томатний соус – це класика кулінарії, яка ідеально доповнює курку, картоплю і багато інших страв. Його оксамитова текстура і насичений смак роблять його улюбленим соусом багатьох гурманів. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- Томати: 800 г (вибирайте стиглі, м'ясисті помідори)
- Цибуля ріпчаста: 1 шт. (середнього розміру)
- Вершкове масло: 40 г (додає соусний вершковий смак)
- Лавровий лист: 1 шт.
- Чебрець: кілька гілочок
- Петрушка: кілька гілочок
- Цукор: 5 г (для балансування кислотності)
- Сіль: за смаком
- Перець чорний мелений: за смаком
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Покрокова інструкція:
Помідори бланшуйте, щоб легко зняти шкірку. Цибулю дрібно наріжте. Чебрець і петрушку помийте і обсушіть.
Розтопіть вершкове масло в каструлі з товстим дном. Додайте цибулю і пасеруйте до золотистого кольору.
Додайте до цибулі нарізані помідори, лавровий лист, чебрець, сіль, цукор і перець за смаком. Перемішайте і тушкуйте на середньому вогні близько 15 хвилин, або доки помідори не стануть м'якими.
Видаліть лавровий лист і зелень. Збийте соус за допомогою блендера до однорідної консистенції.
Готовий соус перелийте в соусник і подавайте гарячим до м'яса, картоплі або пасти.
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