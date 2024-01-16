Ідеально для перекусу: рецепт заливного пирога з капустою
Ідеально для перекусу: рецепт заливного пирога з капустою
Для приготування цього пирога не потрібно розстоювати тісто або довго його вимішувати. Тісто готується на основі сметани, а начинка може бути будь-якою на ваш смак. Ми пропонуємо використовувати тушковану капусту. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Сметана будь-якої жирності - 220 г
- Борошно - 200 г
- Цукор - 1 ч. л.
- Сіль - 5 г
- Яйця курячі - 2 шт.
- Олія рослинна - 40 мл
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Приготування
- Яйця збити з цукром і сіллю до однорідної маси.
- Додати сметану і знову перемішати.
- Всипати соду і ретельно перемішати.
- Всипати борошно і замісити тісто.
- Якщо тісто буде загустим, додати 2-3 ст. л. води або олії. Тісто має бути як для оладок.
- Форму для випічки застелити пергаментом.
- Тісто візуально розділити на дві частини.
- Одну частину тіста викласти у форму.
- На тісто викласти начинку.
- Зверху викласти другу частину тіста.
- Випікати пиріг у розігрітій до 180°С духовці 35-40 хвилин.
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