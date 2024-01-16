Ідеально для перекусу: рецепт заливного пирога з капустою

Для приготування цього пирога не потрібно розстоювати тісто або довго його вимішувати. Тісто готується на основі сметани, а начинка може бути будь-якою на ваш смак. Ми пропонуємо використовувати тушковану капусту. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

Сметана будь-якої жирності - 220 г

Борошно - 200 г

Цукор - 1 ч. л.

Сіль - 5 г

Яйця курячі - 2 шт.

Олія рослинна - 40 мл

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Приготування

Яйця збити з цукром і сіллю до однорідної маси. Додати сметану і знову перемішати. Всипати соду і ретельно перемішати. Всипати борошно і замісити тісто. Якщо тісто буде загустим, додати 2-3 ст. л. води або олії. Тісто має бути як для оладок.

Форму для випічки застелити пергаментом. Тісто візуально розділити на дві частини. Одну частину тіста викласти у форму. На тісто викласти начинку. Зверху викласти другу частину тіста.

Випікати пиріг у розігрітій до 180°С духовці 35-40 хвилин.

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