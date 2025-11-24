Ідеально для новачків: топ порід собак для господарів з малим досвідом

У світі існує понад 200 порід собак, і кожна з них має власний темперамент. Проте всі вони однаково потребують любові, турботи й уваги. Взяти собаку — це серйозна відповідальність на багато років, тому тим, хто ніколи не мав домашнього улюбленця, варто добре зважити своє рішення.

Ми підготували добірку найбільш невибагливих порід, що добре підходять як для квартири, так і для приватного будинку. Вони мають м’який характер і легко знаходять спільну мову навіть із недосвідченими господарями. Про це пише The Scotsman.

Породи собак, які підходять для новачків

Видання The Scotsman назвало найкращі варіанти для власників-початківців. Ці собаки так само потребують догляду, однак за своєю природою вони намагаються догодити людині та рідко демонструють упертість.

Лабрадор-ретривер

Одна з найпопулярніших порід у світі. Лабрадори вирізняються високим інтелектом, доброзичливістю та врівноваженістю. Вони чудові для новачків, але потребують тривалих щоденних прогулянок.

Ши-тцу

Маленькі, грайливі й дуже добрі собачки, які підходять для невеликих квартир. Їх легко дресирувати, а прогулянки не потребують багато часу. Важливо лише регулярно доглядати за шерстю.

Папійон

Розумні, ласкаві та охочі вчитися новим командам маленькі собачки, які ідеально підходять для життя в квартирі.

Бернський зенненхунд

Чудовий вибір для тих, хто любить великих собак. Порода відома своєю доброзичливістю, терплячістю та любов’ю до дітей. Вони не потребують надто довгих прогулянок, але сильно линяють.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Лагідні, надзвичайно контактні та ніжні собаки, які дуже прив’язуються до власника. Вони важко переносять самотність, тому не підійдуть тим, хто багато часу проводить поза домом.

Пудель

Інтелектуальні, віддані та гіпоалергенні собаки, які чудово ладнають з дітьми. Потребують регулярного догляду за шерстю.

Віппет

Гнучкий характер дозволяє цим собакам адаптуватися до вашого способу життя — вони можуть бути як активними, так і спокійними. Мало гавкають, легко навчаються, але не терплять грубості.

Золотистий ретривер

Дуже схожі на лабрадорів: добрі, врівноважені, дуже віддані та дружні. Потребують активних прогулянок і щоденних ігор.

Йоркширський тер’єр

Чудовий варіант для тих, хто шукає компактного, охайного та ласкавого друга. Але важливо не запускати виховання — без дресирування йорк може стати впертим і надто голосним.

Бішон фрізе

Пухнасті, майже не линяють, не мають запаху, легко привчаються до лотка та потребують коротких прогулянок. Має лише одну особливість — їм потрібні регулярні стрижки.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!