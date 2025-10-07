Ідеально до мʼяса: рецепт балканського томатного соусу на зиму

Айвар — це легендарний балканський соус, який готують із запечених болгарських перців і баклажанів. Його багатий смак, яскравий аромат і ніжна консистенція роблять страву справжньою родзинкою будь-якого столу.

Айвар подають до м’яса, овочів або використовують як ароматну намазку на хліб. У зимову пору він чудово нагадує про літо, тому господині часто готують його про запас. Рецепт представлено на YouTube-каналі "Пан Фартух — прості рецепти".

Інгредієнти:

болгарський перець — 2 кг

баклажани — 500 г

лимонний сік — 1 ст. ложка

винний оцет — 1 ст. ложка

олія — 70–80 мл

сіль — 1 ч. ложка

цукор — 1 ст. ложка

часник — 2–3 зубчики

Спосіб приготування:

Запікання овочів. Викладіть перець і баклажани на деко та запікайте при температурі 200°C близько 30 хвилин. Готові овочі перекладіть у велику миску, накрийте плівкою й залиште на 20 хвилин — це допоможе легко зняти шкірку. Підготовка соусу. Очистіть перець і баклажани, подрібніть у блендері до однорідності. Перелийте масу в каструлю з товстим дном, додайте сіль, цукор і лимонний сік, потім варіть на слабкому вогні приблизно годину, періодично помішуючи. Фінальний етап. Коли соус почне густіти, влийте олію й готуйте ще 20 хвилин. За 5 хвилин до кінця додайте винний оцет і подрібнений часник, добре перемішайте. Консервація. Готовий айвар розкладіть у стерилізовані банки, щільно закрийте, переверніть догори дном і укутайте рушником до повного охолодження.

Айвар виходить густим, ароматним і з легкою пікантністю. Це універсальний соус, який чудово доповнить будь-яку страву — від м’яса до хрусткого хліба. Ідеальна заготівля, щоб узимку відчути смак літа.

