Ідеально для дружньої компанії: рецепт коктейлю "Полярне сяйво" з медом та шампанським
Ідеально для дружньої компанії: рецепт коктейлю 'Полярне сяйво' з медом та шампанським
Цей коктейль дуже просто та швидко готується, але від смаку всі будуть у захваті. Чудовий варіант для проведення свят та вихідних.
Ще один його плюс – він не дуже п‘янкий, тому паралельно ви зможете готувати вечерю та просто спілкуватись з друзями. Поєднання меду та шампанського створює неймовірну гармонію. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Горілка - 50 мл
- Сік лимона - 50 мл
- Мед - 1 ст. л.
- Шампанське - 100 мл
Приготування
- Змішайте в шейкері горілку, сік лимона і мед.
- Вилийте все в фужер і додайте шампанське.
- Подавайте напій із соломинкою.
Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати коктейль за 5 хвилин.
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