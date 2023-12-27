Ідеальна чистота на Новий рік: як помити вікна взимку
Ідеальна чистота на Новий рік: як помити вікна взимку
Блискучі, чисті вікна - це невід'ємний атрибут святкового інтер'єру. Однак мити вікна взимку, коли за вікном мороз, може бути непросто.
Про це пише Ukr.media.
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Щоб вікна блищали, а ваші руки не постраждали, дотримуйтесь цих порад:
- Одягніть водонепроникні рукавички. Це захистить вашу шкіру від холоду і вологи.
- Використовуйте незамерзаючу рідину для миття вікон. Вона не замерзне на морозі і допоможе швидко і легко відмити бруд і лід.
- Спочатку видаліть іній і сніг з вікон. Для цього використовуйте м'яке ганчір'я або скребок. Не використовуйте гострі предмети, щоб не пошкодити скло.
- Потім нанесіть незамерзаючу рідину на вікно. Використовуйте губку або м'яку ганчір'я для розподілу рідини по всій поверхні вікна.
- Ретельно промийте вікно чистою водою.
- Нарешті, витріть вікно сухою ганчіркою з мікрофібри. Це допоможе видалити всі залишки рідини і бруду.
Нагадаємо, ми вже писали, як скоротити час прибирання.
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