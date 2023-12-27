Ідеальна чистота на Новий рік: як помити вікна взимку

Блискучі, чисті вікна - це невід'ємний атрибут святкового інтер'єру. Однак мити вікна взимку, коли за вікном мороз, може бути непросто.

Про це пише Ukr.media.

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Щоб вікна блищали, а ваші руки не постраждали, дотримуйтесь цих порад:

Одягніть водонепроникні рукавички. Це захистить вашу шкіру від холоду і вологи. Використовуйте незамерзаючу рідину для миття вікон. Вона не замерзне на морозі і допоможе швидко і легко відмити бруд і лід. Спочатку видаліть іній і сніг з вікон. Для цього використовуйте м'яке ганчір'я або скребок. Не використовуйте гострі предмети, щоб не пошкодити скло. Потім нанесіть незамерзаючу рідину на вікно. Використовуйте губку або м'яку ганчір'я для розподілу рідини по всій поверхні вікна. Ретельно промийте вікно чистою водою. Нарешті, витріть вікно сухою ганчіркою з мікрофібри. Це допоможе видалити всі залишки рідини і бруду.

Нагадаємо, ми вже писали, як скоротити час прибирання.

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