Ідеальна чистота до 6 місяців: Чим протерти вікна після миття

Як відмити вікна, щоб вони довго не забруднювались

Миття вікон – не найулюбленіша домашня справа, адже результат не завжди тішить довго. Вже за кілька днів на них знову з'являється пил, бруд, сліди від дощу. Проте, є чудовий лайфхак, який допоможе вам зберегти чистоту вікон надовго!

Про секрети довготривалої чистоти пише ТСН. Вибирайте будь-який спосіб та насолоджуйтесь чистими вікнами без зайвого клопоту!

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Секретний засіб:

Змішайте 1 столову ложку кондиціонера для волосся та 1 столову ложку гліцерину. Нанесіть суміш на чисті вікна паперовим рушником і добре натерти.

Після цього вікна не бруднитимуться протягом тривалого часу. Їм не страшні ані пил, ані дощ, ані комахи.

Інші ефективні засоби:

Оцет: Змішайте 50 г оцту з 1 склянкою теплої води, перелийте в пульверизатор. Розпиліть на вікна, витріть насухо.

Крохмаль: Розчиніть 1 столову ложку крохмалю в 1 літрі води. Нанесіть на вікна, потріть губкою, дайте висохнути, видаліть залишки крохмалю паперовим рушником.

Розчиніть 1 столову ложку крохмалю в 1 літрі води. Нанесіть на вікна, потріть губкою, дайте висохнути, видаліть залишки крохмалю паперовим рушником. Сіль: Розчиніть 2 столові ложки солі в 1 склянці теплої води. Помийте вікна мікрофіброю.

Розчиніть 2 столові ложки солі в 1 склянці теплої води. Помийте вікна мікрофіброю. Мийний засіб + оцет: Додайте 70 г оцту, чайну ложку гелю для посуду в 0,5 л теплої води. Помийте вікна, ополосніть, витріть насухо.

Додайте 70 г оцту, чайну ложку гелю для посуду в 0,5 л теплої води. Помийте вікна, ополосніть, витріть насухо. Чай: Заваріть міцний чорний чай без домішок, додайте 3 ложки оцту. Розпиліть на вікна, протріть паперовим рушником, ополосніть, витріть насухо.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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