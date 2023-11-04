Хрустка картопля фрі в духовці: домашній рецепт

Приготована у фритюрі картопля фрі доволі "небезпечна" страва для тих, хто слідкує за спожитими калоріями. Однак є альтернатива – можна приготувати картоплю фрі у духовці.

Така страва буде менш калорійною, але не менш смачною. Для початку вам знадобиться замочити нарізані соломинкою картопляні шматочки окропом, потім промити холодною водою та гарно обсушити. Для хрусткої скоринки можна трохи присипати їх борошном.

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На дві порції візьміть 4-5 великих картоплин. Вам також знадобиться кілька столових ложок олії, тертий пармезан (50 грамів), чорний мелений перець та сіль.

Візьміть деко та застеліть його пергаментом. Поставте духовку грітися на 200 градусів.Картоплю треб помити, почистити та нарізати. Потім залийте її окропом, сполосніть холодною водою й викладіть на чистий кухонний рушник, аби вона обсохла. Пергамент на деку змажте олією і зверху викладіть картоплю в один ряд. Трохи збризніть олією, поперчіть та посоліть.

Поставте деко в духовку і готуйте від 45 до 60 хвилин. Перевертайте кожні 10 хвилин, доки всі сторони картопляних шматочків не стануть рум'яними.

Готову картоплю перекладіть у тарілки та посипте натертим пармезаном. За бажанням додайте меленої паприки.

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