Хрусткий та пікантний: як смачно приготувати гарбуз зі шкварками

Осінь – чудовий час для того, би готувати більше страв з гарбуза. Цей овоч містить велику кількість вітамінів А та Е, залізо та фолієву кислоту.

Якщо ви шукаєте цікавий рецепт страви з гарбуза, пропонуємо обсмажити його на шкварках у духовці. А щоб його смак був пікантним, додайте до нього перцю, солі та улюблених приправ.

Вам знадобиться деко, кулінарний папір, 200 грамів сала, половина гарбуза середнього розміру, сіль, перець та улюблені приправи.

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Як приготувати гарбуз у духовці зі шкварками

Помийте гарбуз та почистьте від шкірки. Наріжте його шматочками, схожими на картоплю по-селянськи. Проваріть в окропі 15 хвилин. Потім витягніть на тарілку, злийте зайву воду та просушіть його. За бажанням, можна обваляти шматочки гарбуза у панірувальних сухарях.

Шматочки гарбуза треба перекласти у велику миску. Посоліть, поперчіть гарбузові шматочки й присипте улюбленими приправами, розмішайте, аби вони рівномірно обліпили гарбузові частинки. Потім викладіть їх на деко, встелене пергаментом.

Зверху на гарбузові шматочки покладіть товсто нарізані шматочки сала (0,5 см товщиною).

Випікайте у духовці, розігрітій до 200 градусів 30-40 хвилин. Періодично заглядайте у духовку, щоб шкварки не підгоріли. Якщо вони вже спеклися, а гарбуз ще не готовий, викладіть їх раніше.

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