Хрусткі вергуни: рецепт з дитинства

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З хрусткими вергунами я познайомився у Полтаві, коли навчався у технікумі, років у 15. Але рецепт з часом забув, про те дуже хотів відновити, бо це враження з дитинства мене не полишало. Я лише памʼятав що там сметана, горілка та яйця й, звісно, борошно.

Інгредієнти:

- 2 яйця

- Дрібка солі

- Дрібка цукру

- 100г домашньої сметани (35%)

- 30г горілка

- 270-330г Борошно

- 500г олія для смаження

- 100г цукрова пудра

Готуємо:

яйця змішую зі сметаною, цукром та сіллю, додаю горілку і замішую просте тісто.

Воно має бути не дуже мʼяким, але й не дуже тугим.

Дайю йому постояти у холоді хвилин 30 і далі тоненько розкачую

Можна додавати борошно по необхідності - слідкуйте за консистенцією тіста!

ріжу ромбиками тісто, в середині розріз через який протягу один куточок

Та смажу у фритюрі

Готові вироби посипаю щедро цукровою пудрою!

Якщо сметана не така жирна - можна додати трішки вершкового масла до тіста 25-30г

Смачного!