Хрусткі вергуни: рецепт з дитинства
БЛОГ
З хрусткими вергунами я познайомився у Полтаві, коли навчався у технікумі, років у 15. Але рецепт з часом забув, про те дуже хотів відновити, бо це враження з дитинства мене не полишало. Я лише памʼятав що там сметана, горілка та яйця й, звісно, борошно.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- Дрібка солі
- Дрібка цукру
- 100г домашньої сметани (35%)
- 30г горілка
- 270-330г Борошно
- 500г олія для смаження
- 100г цукрова пудра
Готуємо:
яйця змішую зі сметаною, цукром та сіллю, додаю горілку і замішую просте тісто.
Воно має бути не дуже мʼяким, але й не дуже тугим.
Дайю йому постояти у холоді хвилин 30 і далі тоненько розкачую
Можна додавати борошно по необхідності - слідкуйте за консистенцією тіста!
ріжу ромбиками тісто, в середині розріз через який протягу один куточок
Та смажу у фритюрі
Готові вироби посипаю щедро цукровою пудрою!
Якщо сметана не така жирна - можна додати трішки вершкового масла до тіста 25-30г
Смачного!