Хрусткі та соковиті всередині: Як правильно приготувати чебуреки
Чебуреки – це одна з найпопулярніших страв в Україні. Вони смачні, ароматні і можуть бути як закускою, так і повноцінною трапезою.
Щоб приготувати ідеальні чебуреки, важливо використовувати правильне тісто. Воно має бути тонким, еластичним і хрустким. Ось рецепт найпростішого тіста для чебуреків без додавання оцту та горілки, пише sensatsiya.
Читайте також: Лише 6 інгредієнтів: як швидко приготувати "ліниві" чебуреки на перекус
Інгредієнти:
- Борошно - 250 г
- Вода (окріп) - 120 г
- Рослинна олія - 2 ст. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
Начинка:
- Свинина - 150 г
- Яловичина - 150 г
- Сіль за смаком
- Чорний перець за смаком
- Зелень (петрушка, кріп) - за смаком
- Часник - 2 зубчики
Приготування:
- М'ясо пропустіть через м'ясорубку. Додайте сіль, перець, подрібнений часник і зелень. Перемішайте.
- У миску для тіста влийте рослинну олію і сіль. Додайте борошно і поступово влийте в нього окріп. Замішайте тісто.
- Спочатку перемішуйте тісто ложкою, а потім вимішайте руками протягом 7-10 хвилин. Тісто має вийти крутим, але трохи м'якшим, ніж на пельмені.
- Загортайте тісто в харчову плівку або пакет і приберіть відпочивати в холодильник на 30 хвилин.
- Через пів години розкачайте тісто в дуже тонкий коржик діаметром приблизно 20-23 см.
- На одну половину коржика викладіть столову ложку з гіркою фаршу, рівномірно розподіліть, не доходячи до країв приблизно на 1,5 см.
- Накрийте начинку другою половиною коржика, притисніть, щоби випустити повітря. Закрийте чебурек і "оформте" краї виделкою.
- Смажте чебуреки у великій кількості рослинної олії на розпеченій сковороді до рум'яної скоринки.
Поради:
- Для тіста краще використовувати пшеничне борошно вищого сорту.
- Якщо тісто занадто липке, додайте ще трохи борошна.
- Якщо тісто занадто сухе, додайте трохи води.
- Щоб чебуреки були більш хрусткими, смажте їх на середньому вогні.
- Готові чебуреки викладайте на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.
Нагадаємо, UAportal розповів, як приготувати соковиті рублені котлети з курятини лише за 10 хвилин. Вони дуже соковиті, ароматні і не розвалюються на шматки завдяки одному секретному інгредієнту.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!