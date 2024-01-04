Хрусткі та соковиті всередині: Як правильно приготувати чебуреки

Чебуреки – це одна з найпопулярніших страв в Україні. Вони смачні, ароматні і можуть бути як закускою, так і повноцінною трапезою.

Щоб приготувати ідеальні чебуреки, важливо використовувати правильне тісто. Воно має бути тонким, еластичним і хрустким. Ось рецепт найпростішого тіста для чебуреків без додавання оцту та горілки, пише sensatsiya.

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Інгредієнти:

Борошно - 250 г

Вода (окріп) - 120 г

Рослинна олія - 2 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Начинка:

Свинина - 150 г

Яловичина - 150 г

Сіль за смаком

Чорний перець за смаком

Зелень (петрушка, кріп) - за смаком

Часник - 2 зубчики

Приготування:

М'ясо пропустіть через м'ясорубку. Додайте сіль, перець, подрібнений часник і зелень. Перемішайте. У миску для тіста влийте рослинну олію і сіль. Додайте борошно і поступово влийте в нього окріп. Замішайте тісто. Спочатку перемішуйте тісто ложкою, а потім вимішайте руками протягом 7-10 хвилин. Тісто має вийти крутим, але трохи м'якшим, ніж на пельмені. Загортайте тісто в харчову плівку або пакет і приберіть відпочивати в холодильник на 30 хвилин. Через пів години розкачайте тісто в дуже тонкий коржик діаметром приблизно 20-23 см. На одну половину коржика викладіть столову ложку з гіркою фаршу, рівномірно розподіліть, не доходячи до країв приблизно на 1,5 см. Накрийте начинку другою половиною коржика, притисніть, щоби випустити повітря. Закрийте чебурек і "оформте" краї виделкою. Смажте чебуреки у великій кількості рослинної олії на розпеченій сковороді до рум'яної скоринки.

Поради:

Для тіста краще використовувати пшеничне борошно вищого сорту.

Якщо тісто занадто липке, додайте ще трохи борошна.

Якщо тісто занадто сухе, додайте трохи води.

Щоб чебуреки були більш хрусткими, смажте їх на середньому вогні.

Готові чебуреки викладайте на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.

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