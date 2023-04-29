Господарське мило та сода: як швидко відмити жир з шафок на кухні

Жир на кухні з часом осідає на більшості поверхонь, якщо не проводити ретельне прибирання вчасно. Зокрема, масні плями можуть виникати на плитці та шафках.

Чим довше буде накопичуватися жир, тим важче його буде потім відмити. Втім, є простий та дешевий засіб, який дозволить позбутися навіть стійких забруднень.

Для приготування мийного засобу знадобиться кухонна сода та господарське мило. Спочатку треба натерти мило на терці та поступово додавати воду, доки не вийде густий розчин.

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Суміш варто за допомогою губки нанести на жирні поверхні, після чого треба зверху насипати соду. Після цього треба зачекати до 10 хвилин, змити мийний засіб простою водою та витерти поверхні шафок сухою ганчіркою.

Такий метод дозволяє терти поверхні без ризику залишити на них подряпини, оскільки мило пом'якшує абразивний ефект соди.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди та її поверхню за допомогою пива, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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