Господині розкрили секрет, як приготувати смачну перлову кашу

Багато хто вважає перлову кашу неапетитною без очевидних причин. Проте смак залежить від способу приготування.

Господині радять не відварювати крупу, а замість цього її треба смажити. Вам може це здатися дивним, але ваша родина точно оцінить таку просту страву з незвичайним смаком.

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Інгредієнти:

перлова крупа – 1,5 склянки;

вода або бульйон – 3 склянки;

цибуля – 1 маленька або 0,5 звичайної;

гриби – 200 г;

олія соняшникова – 3 столові ложки;

спеції до свого смаку.

Спосіб приготування:

1. Промийте перлову крупу кілька разів, замочіть на трохи та після цього обсушіть паперовими серветками.

2. У сковорідку вилийте олію, висипте перловку та обсмажуйте, постійно перемішуючи. Зернятка повинні змінити колір на світло карамельний.

3. Додайте три склянки води або бульйону. Готуйте доти, поки каша не вбере усю воду. Після додавайте обсмажені в іншій сковорідці гриби з цибулею, соліть, перчіть.

Така каша обов'язково сподобається всій родині.

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