Господині порадили, як прибрати ковтунці з одягу без спеціальної машинки

Волокна натуральних тканин часто пошкоджуються під час експлуатації, що призводить до утворення катишків. Правильний догляд за одягом може запобігти цій проблемі.

Про це пише ТСН.

Для того, щоб уникнути катишків на одязі, слід дотримуватися вказаних на етикетці правил догляду та прання виробу. Контакт між одягом може призвести до пошкодження волокон, особливо це стосується тканин низької якості з пухкими волокнами. Зазвичай катишки утворюються на тих ділянках одягу, які найчастіше торкаються тіла чи інших частин одягу.

Як видалити ковтунці з одягу

Найпоширеніший метод - це використання спеціальної бритви для одягу. Проте цей він може бути небезпечним для цілісності тканини і підходить переважно для виробів з коротким ворсом. Дрібні катишки також можна видаляти, використовуючи прозорий канцелярський скотч. Просто прикладіть його до проблемних місць одягу, а потім швидко відірвіть, намагаючись зірвати катишки. Для одягу з коротким ворсом рекомендується використовувати наждачний папір з дрібним зерном.

Є також простий спосіб очищення одягу від катишків - використовуйте чисту губку для посуду. Просто протріть твердою частиною губки на проблемні ділянки одягу.

Якщо у вас виникла проблема з катишками, використання натуральної пемзи для ніг може бути ефективним методом. Просто протріть проблемні місця нею.

Після видалення катишків рекомендується розпилити фіксуючий лак для волосся з великої відстані на виріб, щоб закріпити волокна тканини. Потім протріть тканину м'якою щіткою для замші, щоб вирівняти ворсинки.

Щоб запобігти утворенню катишків на одязі:

Дотримуйтесь режиму прання, зазначеного на етикетці виробу. Перед пранням вивертайте речі. Періть вироби, схильні до утворення катишків, в режимі делікатного прання з використанням спеціального пом'якшувального кондиціонера для одягу або дитячого шампуню. Не замочуйте одяг з катишками в гарячій воді, оскільки високі температури можуть ще більше пошкодити тканину. Уникайте тертя з іншими предметами одягу. Будьте обережні з застібками-липучками.

З дотриманням цих порад ви зможете підтримувати стан свого одягу і запобігати утворенню катишків.

Нагадаємо, ми вже писали,як відбілити шкарпетки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!