Господині порадили, як правильно прати капці в пральній машині

Чимало людей цікавляться можливістю прання взуття в пральній машині. Прати капці в машині можна за умови дотримання деяких правил. Наприклад, взуття, зроблене з м'якого матеріалу, потребує обережного ставлення.

Про це пише ЧасДій.

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Якщо ви розглядаєте варіант прання взуття в пральній машині, то важливо правильно вибрати режим прання, щоб зберегти вашу улюблену пару в ідеальному стані. Зазвичай, режим "делікатний" підходить для цієї мети. Важливо вимкнути віджим і використовувати гель для прання замість порошку.

Також, перш ніж почати прання взуття, рекомендується попередньо обробити будь-які плями або дефекти на матеріалі, щоб отримати найкращий результат після прання.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна прати при 30 градусах.

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