Господині підказали, як швидко висушити білизну у холодну пору року: лайфхак

Існують прості методи, які прискорюють сушіння одягу навіть у прохолодному приміщенні без використання дорогої сушильної машини, пише Ukr.Media.

Сушіння білизни в холодні та дощові дні

Не всі знають, але можна вплинути на час сушіння білизни. Насамперед воно залежить від типу матеріалу, його розмірів та умов, таких як температура та вологість.

Так, пральна машина з функцією сушіння значно полегшує життя. Вам не доведеться розвішувати білизну або чекати, поки вона висохне. Але не кожен має таку техніку вдома.

Більшість людей має звичайну пральну машину без сушіння. Але навіть вона може перетворитися на сушильну камеру.

Сушимо білизну в пральній машині

Цей простий та ефективний трюк варто знати кожному. Завдяки йому ви зможете швидко висушити одяг, незалежно від погоди.

Все, що вам потрібно — це рушник. Чим більший і товщий, тим краще. Просто покладіть його в барабан після закінчення прання, закрийте дверцята та встановіть програму віджимання. Чим вище обороти, тим кращий ефект.

Коли машина закінчить роботу, дістаньте сухй одяг, адже волога вбереться в рушник. Для кращого результату можна використовувати два або три рушники.

Тільки не перевантажуйте надмірно пральну машину. Складати всі речі в барабан — дуже погана ідея.

Сушимо білизну без пральної машини

Якщо ви шанувальник традиційної сушки одягу, у нас є інше рішення.

Цей простий трюк не потребує додаткових витрат у вигляді води чи електрики. Це відомий нашим бабусям, але забутий нами метод, який ви оціните, маючи справу з ковдрами, простирадлами, джинсами чи кофтами.

Секрет у тому, що потрібно іноді перевертати речі на сушильній вішалці. Завдяки цьому ми забезпечимо тканині рівномірний доступ повітря та значно прискоримо висихання.

Найкраще це робити щогодини.

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Екстрене сушіння

Трапляються випадки, коли потрібно щось негайно висушити. У таких ситуаціях нас врятує фен чи праска.

А ось використовувати радіатор не найкраща ідея. Цього не слід робити з кількох причин.

Рахунки за опалення зростатимуть. До того ж у кімнаті стане холодніше, бо все тепло поглинатиме мокрий одяг.

Та й радіатор часто буває не зовсім чистим. Пил, бруд та інші забруднення накопичуються на ребрах батарей.

Нагадаємо, ми вже писали, як не можна прати та сушити білий одяг.

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