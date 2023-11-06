Господині підказали, як швидко усунути запах їжі в приміщенні

Не всі люблять запах їжі вдома. Навіть після використання всіх можливих освіжувачів повітря, ефірних олій і ароматичних свічок вам може здаватися, що проблему неможливо вирішити. Як швидко позбавитись від неприємного запаху, підкаже Ukr.media.

Щоб виправити цю ситуацію, вам потрібні всього кілька інгредієнтів: кориця і білий оцет.

Білий оцет

Універсальний інгредієнт, який, здається, може вирішити будь-яку проблему. Він може дезінфікувати поверхні, і, звісно, допомогти позбутися запаху їжі у вашому будинку.

Оцет має високу кислотність, і коли він випаровується, здатний нейтралізувати лужні частки, які несуть запахи. Однак важливо не використовувати оцет сам по собі, оскільки, незважаючи на його здатність нейтралізувати деякі запахи, він має свій власний, не дуже приємний аромат, який може заповнити ваш весь ваш будинок.

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І ось тут на допомогу приходить кориця.

Якщо ви нагрієте на плиті суміш оцту та кориці, це дозволить їм одночасно нейтралізувати неприємні запахи та надати вашому будинку приємний аромат.

Для того, щоб зробити ароматну суміш, візьміть велику кастру з водою, 5-6 столових ложок білого оцту і декілька паличок кориці. Доведіть цю суміш до кипіння, а потім зменште вогонь. Пара буде розносити аромат оцту та кориці по всьому приміщенню.

Час кипіння не обмежений, але слід доливати воду по мірі випаровування.

Нагадаємо, мо вже писали, як швидко відмити плиту.

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